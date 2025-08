Alle Details zu Emilie Kisers Kindern und Familienleben

Emilie Kiser, eine bekannte Social-Media-Persönlichkeit mit Millionen von Followern auf Instagram und TikTok, hat in den vergangenen Jahren immer wieder Einblicke in ihr Leben als Mutter gegeben. Die Influencerin, die durch Lifestyle-Inhalte und Familienmomente bekannt wurde, ist Mutter von zwei Söhnen: Theodore "Teddy", geboren im Jahr 2025, und Trigg, der 2021 zur Welt kam. Eine Tragödie ereignete sich jedoch im Mai 2025, als der dreijährige Trigg nach einem Unfall im Pool der Familie in Chandler, Arizona, verstarb. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte sein Leben nicht gerettet werden.

Auch wenn Emilie ihre Karriere erfolgreich vorantreibt und sich auf hochkarätigen Veranstaltungen wie einem Event von Rare Beauty gezeigt hat, liegt ihr Fokus auf ihrer Familie. Ihr jüngster Sohn Teddy ist seit diesem Jahr ein Lichtblick in ihrem Leben. In der Vergangenheit hat sie oft öffentlich betont, wie bedeutend die Rolle als Mutter für sie ist. Besonders berührend war eine Nachricht, die sie anlässlich des Muttertags 2024 teilte. Darin schrieb sie, dass das Muttersein "die beste Rolle" sei, die sie sich vorstellen könne.

Emilie ist seit 2020 mit Brady Kiser verheiratet, der bei dem tragischen Unfall mit Trigg allein zu Hause war. Obwohl die Staatsanwaltschaft vor kurzem mitteilte, dass es keine Anklage gegen Brady geben wird, bleibt die Tragödie eine schmerzhafte Erinnerung für die Familie. Die Familie lebt derzeit in Arizona, wo sie an einem Neuanfang arbeitet und das Andenken an Trigg in Ehren hält.

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser, Influencerin

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser, ihr Mann Brady und ihr Sohn Trigg

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Mann mit ihrem Sohn, Februar 2025

