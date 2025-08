Graues Haar an der Brust: Heidi Klum feiert das Älterwerden

Model und Moderatorin Heidi Klum (52) nimmt das Älterwerden mit Humor – und spricht in einem Interview mit People jetzt ganz offen über körperliche Veränderungen und erste graue Haare. "Eines davon ist in meiner Augenbraue und eines an meiner Brustwarze", verrät sie schmunzelnd. Mit 52 fühle sich die vierfache Mutter heute wohler denn je in ihrer Haut – eine Tatsache, die für sie beinahe überraschend kam: "In meinen 20ern dachte ich, 50 wäre wirklich alt", gesteht Heidi. Inzwischen habe sich ihre Einstellung dazu aber grundlegend gewandelt: "Wir haben nur dieses eine Leben, also sollten wir es in vollen Zügen genießen. Auch in den 50ern sind wir mitten im Leben."

Dass Schönheit keine Altersgrenze kennt, zeigt Heidi längst auf und neben dem Laufsteg – etwa als Werbegesicht der Dessous-Marke Intimissimi oder bei ihrem Comeback in der TV-Show "Project Runway". Die Modewelt habe sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert, sagt sie: "Es ist okay, älter zu sein – das war früher anders." Falten und kleine Rundungen würden heute positiver wahrgenommen. Dennoch sind Beauty-Treatments für sie persönlich kein No-Go: "Ich bin total für Botox. Wenn es so weit ist, würde ich mich auch beraten lassen."

Privat ist Heidi vor allem darauf bedacht, die nächsten Lebensabschnitte an der Seite ihrer Familie zu genießen. Ihre Beziehung zu Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (35) beschreibt sie als "wunderbar" – sie gebe ihr ein geradezu beflügelndes Gefühl, das sie sich auch für die Zukunft bewahren möchte. Außerdem plant sie, auch in zwanzig Jahren noch gemeinsam mit ihren vier Kindern alle Weihnachtsfeste und Geburtstage zu feiern. Dabei spielt das Alter für sie keine Rolle. Selbst mit 70 will sie nicht auf Lebensfreude verzichten. Im Gegenteil: Heidi zeigt sich überzeugt davon, dass Spaß keine Altersgrenze kennt.

Anzeige Anzeige

Imago Model Heidi Klum im Juni 2025 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Cannes, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Söhnen Henry und Johan