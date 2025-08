Adria Arjona schwärmt von Jason Momoa an seinem Geburtstag

Jason Momoa (46) ist gestern ein Jahr älter geworden – und seine Freundin Adria Arjona (33) nutzte den Anlass, um ihm auf Instagram eine ganz besondere Liebeserklärung zu machen. Die Schauspielerin teilte eine Reihe persönlicher Schnappschüsse, die intime Einblicke in die gemeinsame Zeit des Paares geben. Zu sehen sind die beiden unter anderem beim Spaziergang am Strand, auf Motorradtour oder ausgelassen in einem idyllischen Feld. "Alles Gute zum Geburtstag, mi amor. Es gibt nichts, das ich mehr liebe, als das Leben an deiner Seite zu leben", schrieb sie dazu.

In ihrem Beitrag hob Adria die besondere Verbindung zum Game of Thrones-Star hervor – eine Beziehung, die vor allem von gemeinsamer Lebensfreude geprägt sei. "Auf ein weiteres Jahr voller Freiheit und Wildheit – und darauf, für immer jung zu bleiben", schwärmte sie. Doch dabei blieb es nicht: Die 33-Jährige nutzte den Moment auch, um auf Jasons neuestes Herzensprojekt aufmerksam zu machen – die Veröffentlichung seiner neuen Serie "Chief of War". "Ich freue mich darauf, dass die Welt nun sehen kann, worin du in den vergangenen Jahren dein Herz und deine Seele gesteckt hast", schloss sie ab.

Mit Jasons neuem Lebensjahr scheint auch optisch ein neues Kapitel anzubrechen – jedenfalls, was seinen Look angeht. Der Schauspieler überraschte seine Fans kürzlich mit einem Video im Netz, in dem er sich nach sechs Jahren erstmals wieder von seinem markanten Vollbart trennte – jenem ikonischen Look, der längst zu seinem Markenzeichen geworden war und von vielen bewundert wurde. "Habe mich seit sechs Jahren nicht rasiert, und hier sind wir wieder", schrieb er zu dem Clip. Allzu begeistert wirkte der Aquaman-Star dabei allerdings nicht. "Verdammt, ich hasse es", verriet er lachend.

Getty Images Adria Arjona und Jason Momoa, Juli 2025

Instagram / adriaarjona Jason Momoa und Adria Arjona

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler