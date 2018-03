Melanie Müller (29) hat mächtig Bammel vor den ersten Monaten nach der Geburt! Schon in wenigen Wochen bekommen sie und ihr Mann Mike Blümer ihr erstes gemeinsames Kind. Doch aus einem ganz bestimmten Grund bangt Melanie schon jetzt um ihr Töchterchen, wie sie im Interview mit Promiflash verrät: "Natürlich habe ich das erste halbe Jahr Angst vor einem plötzlichen Kindstod. Das ist so meine Sorge. Also da liest man auch megaviel im Internet. Ich bin natürlich ein unheimlicher Doktor-Google-Gläubiger. Also ich lese jeden Scheiß, lasse mich auch jedes Mal verrückt machen.”



