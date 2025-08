Surfkurs: Meghan, Harry und Sohn Archie haben Spaß am Strand

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) haben am Freitag einen fröhlichen Familienausflug an den Strand unternommen – das zeigen Fotos, die TMZ vorliegen. Gemeinsam mit ihrem Sohn Archie (6) besuchten sie den Santa Claus Beach in Carpinteria, unweit ihres Wohnortes in Santa Barbara. Der Anlass: ein Surfkurs für den kleinen Abenteurer. Unter der kalifornischen Sonne genoss die Familie die entspannte Atmosphäre, während Archie seine Versuche auf dem Surfbrett machte. Prinz Harry, der selbst das Surfen seit dem Umzug nach Kalifornien für sich entdeckt hat, scheint die Begeisterung an seinen Sohn weiterzugeben.

Während Archie sich in den Wellen übte, hielten sich Meghan und Harry entspannt im Hintergrund und beobachteten ihn aus der Ferne. Gelegentlich unterhielten sie sich laut TMZ mit anderen Strandbesuchern, schienen jedoch hauptsächlich die ruhigen Stunden abseits des Rampenlichts zu schätzen. Ihre Entscheidung, Großbritannien hinter sich zu lassen, scheint sich für das Paar bezahlt zu machen. Meghan und Harry scheinen die sonnigen Tage und die unbeschwerte Zeit mit ihrer Familie in vollen Zügen zu genießen.

Der Santa Claus Beach bietet eine idyllische Kulisse für solche Unternehmungen und spiegelt den Lebensstil wider, den Meghan und Harry nach ihrem Rückzug aus den royalen Pflichten anstreben. Beide legen offenbar viel Wert darauf, ihren Kindern Archie und Lilibet (4) ein glückliches und entspanntes Aufwachsen zu ermöglichen, fernab des Drucks, den Harry selbst erlebt hat. Auch Harrys Interesse am Surfen zeigt seine Verbundenheit zu seiner neuen Heimat. Diese Momente, abseits vom Trubel der Öffentlichkeit, dürften für die Familie von besonderem Wert sein.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024

Instagram / meghan Prinz Archie im Sonnenuntergang

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025