Melanie Müller (29) lässt sich nicht stressen. Die hochschwangere Ballermann-Sängerin erwartet bereits in wenigen Tagen ihr erstes Baby. Das Mädchen soll per Kaiserschnitt geholt werden. Doch eine Sache hat die Unternehmerin bis zuletzt aufgeschoben. Für ihre Kleine gab es noch gar keine Baby-Erstausstattung. Darum muss sich Melanie aber nun nicht mehr kümmern: "Jetzt bin ich glücklich. Endlich hab' ich für unsere Maus alles, was ich brauche. Babyshopping extrem, erfolgreich", postete sie stolz auf Facebook



