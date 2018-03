Der Baby-Countdown läuft! Melanie Müller (29) und ihr Liebster Mike erwarten in wenigen Tagen ihr erstes Kind. Am 20. September soll ihre kleine Prinzessin per Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Ein kleines Problem gibt es aber noch: Melanie hat noch keine Baby-Ausstattung! Auf einem Facebook-Bild zeigte sich die werdende Mama jetzt bei der Kinderwagen-Shopping-Tour für ihr Töchterchen. "Rechts oder links? Was sagt ihr? Welcher passt besser zu mir? Bald ist es so weit und ich habe noch nichts, jetzt wird es eng", schrieb die Malle-Sängerin zu dem Schnappschuss.



