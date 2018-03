Farb-Alarm in Los Angeles. Am Sonntagabend wurden in der Stadt der Engel die Emmy Awards verliehen. Pünktlich zu diesem Anlass kramten vor allem die Damen des Showbiz' ordentlich in ihren Kleiderschränken, um die schönsten Roben zu herauszusuchen. Heidi Klum (44), Sarah Hyland (26) und Nicole Kidman (50) scheinen sich abgesprochen zu haben. Alle drei erschienen in wunderschönen rote Kleidern. Nicole konnte sogar zwei der begehrten Preise mit nach Hause nehmen und zündete nach der Show mit ihrem Partner Keith Urban (49) ein echtes Liebes-Feuerwerk. Zoe Kravitz (28) konnte nicht punkten: Sie kam in einer gefiederten Regenbogen-Robe – etwas zu viel des Guten!



