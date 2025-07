Darum soll Yeliz Koc Jimi Blues Schulden beglichen haben

Jimi Blue Ochsenknecht (33) sorgte vergangene Woche für Schlagzeilen, als er nach seiner Rückkehr aus Dubai am Hamburger Flughafen verhaftet wurde. Der Grund für seine Festnahme: eine unbezahlte Hotelrechnung in Höhe von rund 14.000 Euro. Überraschenderweise beglich ausgerechnet seine Ex-Freundin Yeliz Koc (31) diese enorme Summe. Wie Bild wissen will, ist offenbar die Teilnahme an der Realityshow Forsthaus Rampensau der Grund für Yeliz' großzügige Geste.

Das Blatt behauptet außerdem, Jimi Blue und Yeliz sollen bereits im Mai als Duo für die TV-Show zugesagt und eine üppige Gage von 80.000 Euro herausgehandelt haben, was eine starke Motivation für die schnelle Begleichung der Schulden gewesen sein könnte. Es bleibt spannend, ob Jimi Blue und Yeliz trotz des Vorfalls noch rechtzeitig in die laufende Produktion einsteigen können – die Dreharbeiten sollen bereits in der vergangenen Woche gestartet sein. Laut Insidern könnten Teilnehmer aber auch nachträglich in die Show einziehen. Der Sender macht bislang keine konkreten Angaben, welche Promis ins "Forsthaus Rampensau" einziehen werden.

Jimi bedankte sich bereits bei Yeliz für ihre finanzielle Unterstützung. "Der größte Dank aber geht an Yeliz, die, als mir schon die Hände gebunden waren und ohne dass ich danach gefragt habe, ohne mit der Wimper zu zucken, Hilfe angeboten hat, um den offenen Restbetrag sofort zu überweisen", schrieb der "Die Wilden Kerle"-Star in einem Statement auf Instagram und fügte hinzu: "Ich bin dir für alles unendlich dankbar und könnte mir keine bessere Mutter für Snow vorstellen. Wir sind eine Familie und ich werde immer an eurer Seite sein. Komme, was wolle!"

Collage: Instagram / yelizkoc, Instagram / jimbonader Collage: Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025

Timm, Michael / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker