Wird es eine fünfte Staffel der Serie "The Bear" geben?

Eine der spannendsten Fragen für Fans von The Bear – King of the Kitchen lautet derzeit: Wird es eine fünfte Staffel der beliebten Serie geben? Seit dem 26. Juni 2025 ist die vierte Staffel auf Disney+ verfügbar. Im Mittelpunkt steht natürlich wieder Jeremy Allen White (34), der als Küchenchef Carmy Berzatto nicht nur den Kochlöffel schwingt, sondern auch das emotionale Zentrum der Serie bildet. Doch wie geht es nach dieser Staffel weiter? Laut Hypebeast lassen Aussagen von FX-Chef John Landgraf vermuten, dass eine mögliche Fortsetzung von Showrunner Chris Storer abhängt. Sicher ist bisher jedoch noch nichts.

Die Diskussionen über die Zukunft der Serie begannen bereits im vergangenen Jahr, als die vierte Staffel angekündigt wurde. Sollte das Finale mit einem Cliffhanger enden, könnte das ein Hinweis auf eine Fortsetzung sein. Auch die bisherigen Erfolge sprechen für weitere Abenteuer in Carmys chaotischer Restaurantwelt. Die endgültige Entscheidung liegt jedoch bei den kreativen Köpfen hinter der Kamera. Nun kommt es darauf an, welchen Erfolg die vierte Staffel bei Publikum und Kritikern verbuchen kann. Fans dürfen sich also auf einen spannenden Sommer mit möglichen Überraschungen einstellen.

Die Serie hat sich schnell zu einem Aushängeschild von FX und Disney+ entwickelt – nicht zuletzt wegen ihres packenden Mixes aus Dramatik und Humor, der die Zuschauer von Beginn an in den Bann gezogen hat. Die Handlung, angesiedelt im hektischen Alltag eines Restaurants, bringt nicht nur Spannung, sondern auch emotionale Tiefe auf den Bildschirm. Besonders Jeremy Allen White konnte sich durch seine Rolle eine treue Fangemeinde aufbauen. Der Schauspieler war bereits vor "The Bear" mit Produktionen wie "Shameless" erfolgreich, doch erst die Rolle des Carmy brachte ihm internationalen Ruhm und die Anerkennung der Kritik. Der Erfolg der Serie ist somit eng mit seinem eindrucksvollen Talent verbunden.

Jeremy Allen White in "The Bear"

Jeremy Allen White bei den Emmy Awards 2024

Jeremy Allen White im Januar 2025