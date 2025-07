Comeback: Kim Virginia und Nikola ziehen wieder zusammen

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) verkünden eine große Neuigkeit: Die beiden geben ihrer Liebe eine zweite Chance und ziehen auch gleich wieder zusammen! In ihrer Instagram-Story gibt Kim bekannt, dass sie und Nikola künftig gemeinsam in das Haus ziehen werden, das Kim vor wenigen Tagen noch allein beziehen wollte. "Es ist so viel passiert in allen Richtungen, und das hat uns noch mal wieder mehr zusammengeschweißt", erklärt Kim, während Nikola ihr daraufhin einen liebevollen Kuss auf die Wange gibt.

Das Liebes-Comeback von Kim und Nikola scheint spätestens dann besiegelt, als die Influencerin in der nächsten Sequenz ihrer Story ein Kussfoto der beiden teilt. "Ich habe Gott gebeten, mir mein Lächeln zurückzugeben, und er hat mir dich gegeben", schwärmt die 30-Jährige zu dem zuckersüßen Schnappschuss, auf dem sich ihre Lippen berühren.

Zuletzt sah es bei Kim und Nikola nicht nach einem Comeback aus. Nachdem die Dubai-Auswanderin ihr Kind still zur Welt bringen musste, zerbrach auch die Beziehung der Promis unter Palmen-Bekanntheiten. Sowohl Kim als auch Nikola suchten sich daraufhin eine eigene Wohnung. Um wieder mit seiner Liebsten zusammenzuwohnen, zieht Nikola den bereits unterschriebenen Mietvertrag wieder zurück.

