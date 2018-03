In Melanie Müller (29) kocht die Sehnsucht! Die Ballermann-Sängerin wurde am Mittwoch zum ersten Mal Mutter und ist von ihrer Tochter Mia Rose völlig verzückt. Gemeinsam mit ihrem Mann Mike genießt sie die ersten Tage mit dem Nachwuchs. Doch ein wenig wehmütig ist die Mallorca-Queen so kurz nach der Schwangerschaft dann doch: "Wir sind ganz happy, obwohl ich sie ein bisschen vermisse im Bäuchlein!”, verrät sie ihren Facebook-Fans.



