Julian Claßens Haus in Spanien nach Wasserschaden ruiniert

Julian Claßen (32) hat aktuell mit einem unerwarteten Unglück zu kämpfen. Wie der Influencer seinen Fans in einer Instagram-Story berichtete, ist sein Haus in Spanien von einem erheblichen Wasserschaden betroffen, der weitreichende Konsequenzen nach sich zog. "Es sind einfach die Decken eingestürzt durch einen Wasserschaden. Bin so froh, dass wir nicht vor Ort waren", erklärte er seinen Followern deutlich betroffen. Auch erwähnte er, dass massive Teile aus den Wänden gebrochen seien und besonders für seine Kinder eine große Gefahr bestanden hätte.

Laut Julian ist vor allem die untere Etage seines Hauses stark beschädigt und gleicht mittlerweile einer Baustelle. Die Einstürze hätten einen erheblichen Teil der Struktur angegriffen, was umfassende Renovierungsarbeiten erforderlich mache. Urlauberalltag oder sorglose Momente scheinen hier für die nahe Zukunft ausgeschlossen zu sein. Julian zeigte sich erleichtert darüber, dass er und seine Familie zum Zeitpunkt des Ereignisses nicht anwesend waren und niemandem etwas zugestoßen ist.

Ob Julian nach dem Schock in Spanien die Probleme in den Griff bekommen wird? Neu ist das Thema Haus und Immobilien für den Influencer jedenfalls nicht. Erst vor wenigen Monaten verabschiedete er sich gemeinsam mit seiner Ex-Frau Bibi Heinicke (32) von ihrer einstigen Traumvilla in Köln. Die Luxus-Immobilie wurde auf der bekannten Plattform immobilienscout24.de zum Verkauf ausgeschrieben – satte 4.499.000 Euro beträgt der Preis für das exklusive Anwesen.

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen, YouTuber

Instagram / julienco_ Julian Claßens zerstörtes Haus, Juli 2025

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2015