Jennifer Aniston turtelt mit ihrem neuen Freund auf Malle

Jennifer Aniston (56) hat offenbar wieder Schmetterlinge im Bauch! Die Schauspielerin wurde mit ihrem neuen Freund Jim Curtis, einem Hypnotiseur und Wellness-Experten, auf Mallorca gesichtet. Während einer gemeinsamen Jacht-Tour zeigte sich das Paar auffallend vertraut. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie Jennifer ihre Hand auf Jims Oberschenkel legt und er ihr liebevoll durchs Haar streicht. Die beiden genossen dabei nicht nur intime Momente allein, sondern wurden auch von prominenten Freunden wie Jason Bateman (56), Courteney Cox (61) und Olivia Wilde (41) begleitet.

Jennifer und Jim sollen sich über gemeinsame Bekannte kennengelernt haben. Obwohl sie ihre Beziehung bisher privat gehalten haben, scheinen beide sehr glücklich miteinander zu sein und viel Zeit miteinander zu verbringen – sei es in ihrem Zuhause in Los Angeles oder auf Reisen. Zuvor wurden sie bereits im kalifornischen Big Sur gesichtet, wo sie in einem luxuriösen Fünf-Sterne-Resort verweilten. Jim, dessen Social-Media-Posts über Selbstheilung und Manifestation Jennifer regelmäßig liked, beeindruckt die Schauspielerin offenbar auch mit seiner philosophischen und emotionalen Tiefe.

Doch bevor das neue Liebesglück mit Jim für Schlagzeilen sorgte, musste sich Jennifer Anfang des Jahres mit wilden Gerüchten herumschlagen. Damals behaupteten Klatschblätter, sie habe ein Verhältnis mit Barack Obama (63) gehabt. Sie spielte angeblich sogar eine Rolle in einer Ehekrise des Ex-Präsidenten. Die Schauspielerin selbst nahm die Spekulationen zum Anlass, in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live" deutlich Stellung zu beziehen. "Diese Geschichte ist absolut nicht wahr. Es ist einfach nur absurd!", stellte Jennifer klar und machte Schluss mit den Affärengerüchten.

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Aniston bei den Emmy Awards 2024 in Los Angeles

Getty Images Barack Obama bei Donald Trumps Amtseinführung, Januar 2025