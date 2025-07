Mit 36: Julianne Hough lässt sich erneut Eizellen einfrieren

Julianne Hough (36) hat sich zum dritten Mal dafür entschieden, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Die Tänzerin und Schauspielerin, die vor allem durch ihre Auftritte in der TV-Show Dancing with the Stars bekannt wurde, teilte diese Entscheidung in einem neuen Interview mit People. Mit 36 Jahren und nach gesundheitlichen Herausforderungen wie ihrer Endometriose-Diagnose sowie ihrer Scheidung sieht sie den Eingriff als einen Weg, sich von der "psychologischen Angst" einer tickenden biologischen Uhr zu befreien. "Ich reklamiere meine eigene Kraft", erklärte sie und betonte, wie wichtig es für sie sei, ihre Zukunft selbst zu gestalten.

Julianne, die ihre tänzerische Karriere bereits mit neun Jahren begann, sprach offen über die Herausforderungen, die sie auf ihrem Weg gemeistert hat. Neben dem Aufbau ihres Fitnessunternehmens KINRGY arbeitete sie zuletzt auch an Film- und TV-Projekten und kehrt in der neuesten Staffel von "Dancing with the Stars" sogar als Co-Moderatorin zurück. Dennoch betont sie, wie wichtig persönliche Reflexion und der Austausch mit engen Freunden für ihre aktuelle Lebensphase sind: "Meine Freunde waren da, wenn ich mal Fehler machte oder jemanden brauchte, der einfach nur bei mir sitzt", berichtete sie. Zudem erzählte sie mit einem Augenzwinkern, dass ein potenzieller Partner definitiv hundelieb sein müsse – schließlich gehört ihr Hund Sunny zu den wichtigen Konstanten ihres Lebens.

Abseits ihres Engagements rund um Karriere und Gesundheit hat Julianne in den letzten Jahren mehr über sich selbst herausgefunden und betont, wie prägend die 30er für ihr Selbstbild waren. Sie beschreibt diese Phase als eine Zeit, in der sie gelernt habe, sich weniger Gedanken darüber zu machen, was andere über sie denken. Der Fokus auf Authentizität in ihrem Leben zieht sich dabei durch alle Aspekte ihrer Persönlichkeit – sei es durch ihren offenen Umgang mit ihrer Sexualität oder den Wunsch, andere Menschen dazu zu inspirieren, ihre eigene Wahrheit zu leben.

Getty Images Julianne Hough im Oktober 2021

Getty Images Julianne Hough im November 2021

Getty Images Juliane Hough im Dezember 2019 in Beverly Hills