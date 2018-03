Da konnte Mama ihre Tränen einfach nicht mehr zurückhalten! Über 9.000 Kilometer trennen Kattia Vides (29) von ihrer Familie. Der Grund? Die Ex-Bachelor-Kandidatin kommt ursprünglich aus Kolumbien, wo ihre Liebsten immer noch wohnen. Kurz vor Weihnachten ließ Kattia sich etwas Rührendes einfallen: Sie überraschte ihre Familie in der Heimat – und Mama Vides fiel ihrer Tochter überglücklich um den Hals! Diesen schönen Moment teilte Kattia auch mit ihren Fans via Instagram-Story. Im australischen Busch wird das leider nicht möglich sein – schließlich herrscht für die Dschungelcamp-Teilnehmer bekanntlich stricktes Smartphone-Verbot.



