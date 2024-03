Schwangere Kattia Vides belastete unerfüllter Kinderwunsch

Kattia Vides (36) hat lange für ihr Glück gekämpft. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Doch die beiden deuteten an, dass ihr Weg zum Babyglück kein leichter war. Gegenüber Promiflash verrät die Influencerin: "Es war eine herausfordernde Zeit, gefüllt mit vielen Höhen und Tiefen. Aber sie hat uns auch näher zusammengebracht und unsere Beziehung gestärkt." Sie hätten gelernt, geduldig zu sein. "Allerdings hatten wir mit jedem weiteren vergangenen Jahr die Sorge, dass wir gemeinsam einen Weg finden müssen, damit umzugehen, wenn es doch nicht klappt", erklärt die Influencerin.

Ihr Mann gab in einem Instagram-Post bereits preis: "Es kam nicht, als wir es am meisten wollten, und manchmal zweifelten wir, ob diese besondere Art der Liebe uns je berühren würde. Aber wir glauben fest daran, dass die schönsten Dinge Zeit benötigen und dass Gottes Timing perfekt ist." Mit der Schwangerschaft fühlen sie sich gesegnet und von tiefem Glück erfüllt. "Diese Sehnsucht, die wir gefühlt haben, verwandelt sich in Freude", erklärte der Politiker.

Dass es jetzt geklappt hat, können Kattia und Patrick manchmal selbst kaum glauben. Dass es ein Junge wird, hatten die beiden übrigens im Gefühl: "Es war mehr eine Intuition als etwas Konkretes, und als wir es dann tatsächlich erfahren haben, waren wir überglücklich und ein bisschen stolz auf unsere Intuition." Wie sie den Kleinen nennen wollen, wissen sie aber noch nicht. "Wir sind uns noch unsicher beim Namen, weil wir etwas suchen, das in beiden Kulturen funktioniert. Es ist uns wichtig, dass der Name sowohl eine Bedeutung hat als auch schön klingt", betont die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin gegenüber Promiflash. Es gebe aber schon einige Favoriten.

Anzeige

Instagram / kattiavides Kattia Vides und Patrick Weilbach

Anzeige

Instagram / kattiavides Kattia Vides im März 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de