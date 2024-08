Darauf freut sich Kattia Vides nach der Geburt am meisten

Kattia Vides (36) hat ihren kleinen Sohn Roderick auf die Welt gebracht! Nach der Geburt kann die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin eine Sache mit ihrem Nachwuchs und ihrem Mann Patrick Weilbach (37) kaum abwarten, wie sie in einem Interview mit Promiflash verrät. "In den kommenden Wochen freuen wir uns sehr darauf, Rodericks Persönlichkeit zu entdecken, ihm die Welt zu zeigen und ihm alle Möglichkeiten zu geben, sich zu entfalten", erzählt die frisch gebackene Mama.

Die 36-Jährige plaudert in dem Gespräch mit Promiflash noch einige weitere Details aus. Die Geburt per Kaiserschnitt verlief "ohne weitere Probleme". Allerdings wurden die Stunden danach für den Realitystar zu einer schmerzhaften Angelegenheit, wie sie verrät: "Jeder, der sagt, dass es keinen bequemen Weg gibt, ein Kind zu bekommen, hat absolut recht." Doch dabei bekam sie liebevolle Unterstützung von ihrem Ehemann. "Er war immer an meiner Seite, hat mich gelobt und mir Mut zugesprochen", schwärmt sie von ihrem Patrick.

Seit 2017 geht Kattia mit Patrick durchs Leben – vier Jahre später heiratete sie den CDU-Politiker. Wie sie sich ihre Zukunft vorstellt, war ihr schon früh klar. "Uns ist diese klassische Art wichtig. [...] Erst ein Haus und dann heiraten, Kinderkriegen. Ein Kinderwunsch ist da, auf jeden Fall", hatte sie gegenüber RTL ausgeplaudert. Lange Zeit bedrückte das Paar der unerfüllte Wunsch nach einem Baby, doch jetzt haben sie endlich ihr Familienglück zu dritt gefunden.

Instagram / kattiavides Kattia Vides mit Ehemann Patrick Weilbach und ihrem Sohn, August 2024

Instagram / kattiavides Kattia Vides und Patrick Weilbach

