Roderick: Das steckt hinter dem Namen von Kattia Vides' Baby

Kattia Vides (36) ist erstmals Mama geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner Patrick Weilbach (37) taufte sie ihren Sohn auf Roderick. Gegenüber Promiflash erklärt die einstige Der Bachelor-Kandidatin, wie sie auf diesen ungewöhnlichen Namen gekommen sind! "Den Namen Roderick haben wir vor einigen Jahren entdeckt und fanden ihn beide sofort faszinierend. Es ist ein germanischer Name, der auf den letzten König der Westgoten im heutigen Spanien zurückgeht, was auch eine Verbindung zum spanischen Sprachraum herstellt", führt die gebürtige Kolumbianerin aus.

Zunächst hatten Kattia und Patrick aber auch andere Namen in Betracht gezogen, wie sie im Promiflash-Interview weiter ausführt: "Obwohl wir auch lateinamerikanische Namen in Erwägung gezogen hatten, konnten wir uns auf keinen einigen, und dann fiel uns Roderick wieder ein – und wir wussten, das ist der richtige Name für unseren Sohn." Die Bedeutung von Roderick erklärt die einstige Dschungelcamp-Kandidatin außerdem als "ruhmerfüllter Herrscher" oder "berühmter Machtinhaber".

Im Jahr 2017 hatte Kattia in der Bachelor-Staffel von Sebastian Pannek (38) teilgenommen und belegte dort den vierten Platz. Ein Jahr später bestätigte sie dann die Beziehung mit ihrem jetzigen Partner Patrick, den sie im Jahr 2021 heiratete. Söhnchen Roderick macht das Liebesglück nun perfekt!

Anzeige Anzeige

Instagram / kattiavides Kattia Vides mit Ehemann Patrick Weilbach und ihrem Sohn, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kattiavides Kattia Vides und Patrick Weilbach

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Bedeutung des Namens? Toll, das passt zu Kattia! Ich finde das ein bisschen zu viel. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de