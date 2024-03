Ein Junge: Hat Kattia Vides schon einen Namen für ihr Baby?

Kattia Vides (36) könnte aktuell wohl nicht glücklicher sein! Die einstige Bachelor-Kandidatin erwartet mit ihrem Mann Patrick Weilbach (36) erstmals Nachwuchs! Dass die beiden einen Jungen bekommen, teilten sie ihren Fans bereits mit. Aber haben sie sich auch schon einen Namen überlegt? Gegenüber Promiflash verrät die gebürtige Kolumbianerin: "Wir sind uns noch unsicher beim Namen, weil wir etwas suchen, das in beiden Kulturen funktioniert." Der Name solle für sie nicht nur eine besondere Bedeutung haben, sondern auch schön klingen. Ein paar Ideen und Favoriten haben die zwei jedoch bereits – eine endgültige Entscheidung müssen sie noch treffen.

Die 36-Jährige und ihr Mann waren nicht wirklich überrascht davon, einen Sohn zu bekommen. "Wir hatten beide das Gefühl, dass es ein Junge wird. Es war mehr eine Intuition als etwas Konkretes", erklärt die Schwangere im Interview mit Promiflash. Als sie und Patrick erfahren haben, dass es tatsächlich ein Junge wird, seien sie total happy und "auch ein bisschen stolz auf unsere Intuition" gewesen. Wann genau ihr Kleiner das Licht der Welt erblickt, verrät Kattia zwar nicht – die Schwangerschaft sieht man ihr auf ihren neuesten Instagram-Fotos aber schon deutlich an!

2018, ein Jahr nach ihrer Bachelor-Teilnahme, lernte die Beauty ihren Liebsten Patrick kennen. Drei Jahre später folgte die Traumhochzeit mit dem Politiker. Ein Kind war geplant, doch dieser Wunsch blieb lange unerfüllt. "Es kam nicht, als wir es am meisten wollten, und manchmal zweifelten wir, ob diese besondere Art der Liebe uns je berühren würde. [...] Jetzt, in diesem kostbaren Augenblick, erleben wir eine Liebe, die einzigartig und überwältigend ist", schrieb die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin ganz berührt im Netz, als sie ihre Schwangerschaft verkündigte.

Instagram / kattiavides Kattia Vides, Reality-TV-Teilnehmerin

Instagram / kattiavides Kattia Vides und Patrick Weilbach

