So verlief die Geburt von Kattia Vides' erstem Nachwuchs

Kattia Vides (36) ist zum ersten Mal Mama geworden! Im Interview mit Promiflash plaudert das einstige Bachelor-Girl jetzt einige Details über die Geburt aus. "Kurz vor dem Kaiserschnitt platzte die Fruchtblase und die Wehen setzten ein. Es schien, als wollte unser kleiner Roderick sich doch auf den Weg machen", schildert die Frau von Patrick Weilbach (37) die aufregenden Stunden. Die Entbindung per Kaiserschnitt verlief ohne weitere Probleme. Danach habe Kattia jedoch mit Schmerzen zu kämpfen gehabt. Sie scherzt: "Jeder, der sagt, dass es keinen bequemen Weg gibt, ein Kind zu bekommen, hat absolut recht."

Auch von Neu-Papa Patrick wurde sie während der Geburt bestmöglich unterstützt: "Er war immer an meiner Seite, hat mich gelobt und mir Mut zugesprochen." Aktuell ist Kattia mit ihrem kleinen Roderick noch im Krankenhaus – jedoch ohne den CDU-Politiker an ihrer Seite. "Tagsüber ist er zwar an der Arbeit, aber abends kümmert er sich rührend um uns. Er ist völlig hin und weg von Roderick", schwärmt die frischgebackene Mama von ihrem Liebsten gegenüber Promiflash.

Erst vor wenigen Stunden teilte Kattia die süße Nachricht von Rodericks Geburt mit ihren Fans auf Instagram. "Mit großer Freude möchten wir die Geburt unseres Sohnes verkünden. Wir sind überglücklich und können es immer noch kaum fassen", schrieb sie begeistert. Dazu postete die Kolumbianerin ein Selfie, das Patrick, Roderick und sie im OP-Saal unmittelbar nach dem Kaiserschnitt zeigt.

Anzeige Anzeige

Instagram / kattiavides Kattia Vides mit Ehemann Patrick Weilbach und ihrem Sohn, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kattiavides Kattia Vides und Patrick Weilbach

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Kattia wird ihre Fans auch weiterhin in ihrem Alltag als Neu-Mama mitnehmen? Ja, ganz bestimmt! Nee, ich denke, sie hält sich da eher bedeckt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de