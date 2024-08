Ex-Bachelor-Girl Kattia Vides hat ihr erstes Kind bekommen

Kattia Vides (36) meldet sich mit einer süßen Nachricht bei ihren Fans: Ihr erstes Baby ist endlich auf der Welt! Im März hatte das einstige Bachelor-Girl gemeinsam mit ihrem Mann Patrick Weilbach (37) bekannt gegeben, Nachwuchs zu erwarten. Auf Instagram teilt sie nun einen niedlichen Schnappschuss von den winzig kleinen Füßen ihres Babys. "Wir sind überglücklich und können es immer noch kaum fassen", schreibt Kattia zu dem süßen Schnappschuss und fügt hinzu: "Die Tage sind eine Achterbahn der Gefühle, und das erste Mal unser Baby zu sehen, war einfach unbeschreiblich." Doch jetzt sei erst einmal "Kuschelzeit" angesagt für die junge Familie.

Dass Kattia einen Sohn erwartet, hatte sie zuvor bereits preisgegeben. Doch was den Namen für den kleinen Spross angeht, hatte sie sich zunächst bedeckt gehalten. "Wir sind uns noch unsicher beim Namen, weil wir etwas suchen, das in beiden Kulturen funktioniert", erklärte die Kolumbianerin im Interview mit Promiflash. Den perfekten Namen scheint sie nun gefunden zu haben. In ihrer Instagram-Story teilt sie ein weiteres Bild, das ihr Neugeborenes beim Kuscheln mit einem Plüschtierbären zeigt. "Roderick und Patrick", kommentiert sie dazu. Ihr Baby dürfte also auf den Namen Roderick hören.

Seit 2017 ist Kattia bereits mit Patrick zusammen. 2021 hatte sie dem CDU-Politiker vor dem Altar das Jawort gegeben. Schon damals war für die Influencerin klar gewesen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt. "Uns ist diese klassische Art wichtig. [...] Erst ein Haus und dann heiraten, Kinderkriegen. Ein Kinderwunsch ist da, auf jeden Fall", hatte sie gegenüber RTL ausgeplaudert. Doch die Schwangerschaft ließ auf sich warten – keine leichte Zeit für Kattia und Patrick. Umso größer dürfte nun die Freude sein, dass sie ihren kleinen Wonneproppen endlich in den Armen halten können.

Instagram / kattiavides Kattia Vides' Sohn, August 2024

Instagram / kattiavides Kattia Vides mit Ehemann Patrick Weilbach und ihrem Sohn, August 2024

