Tournee-Aus für den Favoriten! In diesem Jahr galt Richard Freitag (26) bei der Vierschanzentournee schon als potenzieller Sieger. Als Weltcupführender ging der Skispringer in den Wettkampf. Doch nach seinem heftigen Sturz in Innsbruck sind alle Chancen auf den Sieg dahin: Für den DSV-Adler ist das Turnier vorzeitig beendet.

Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, wird der Wintersportler beim letzten Stopp der Tournee in Bischofshofen nicht an den Start gehen können. "Aktuell macht Skispringen keinen Sinn für mich. Aufgrund der Prellungen kann ich weder in die Anfahrtshocke gehen, noch dynamisch einen Sprung auslösen. Daher befolge ich die Empfehlung unseres Teamarztes und lege erst mal eine Pause ein", erklärte der 26-Jährige. Für Richard ist es das erste Mal, dass er ein laufendes Turnier abbrechen muss. Er bedauert dies sehr, möchte seinen Körper aber nicht zu sehr belasten. Immerhin stehen in dieser Saison noch die Skiflug-WM und die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang auf dem Plan.