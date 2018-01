1947 wurde Geneviève Marie Anne Gall, wie Frances mit bürgerlichem Namen hieß, in eine Musikerfamilie geboren. Mit 15 Jahren brach die Blondine die Schule ab, um sich ihrer Gesangskarriere zu widmen. 1965 wurde zu einem wichtigen Jahr ihrer beruflichen Laufbahn, als sie mit dem Lied "Poupée de cire, poupée de son" den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewann. In Deutschland gelang ihr erst 1988 der große Durchbruch – und zwar mit dem Song "Ella, elle l’a", der eine Hommage an den Jazz-Star Ella Fitzgerald (✝79) darstellte, und ihr hierzulande einen Nummer-eins-Platz in den Charts bescherte.