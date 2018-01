Wie das OK! Magazine berichtet, starb Simon Barnes nur vier Tage nach seinem 52. Geburtstag. Besonders traurig: Der Schauspieler hinterlässt drei Kinder. Zwar wurde nur seine Rolle so richtig berühmt, dennoch genoss er den Ruhm, den die Serie mit sich brachte und verriet seinem Sender BBC, dass die bunten Figuren "ein bisschen wie die Beatles oder Take That des Fernsehens" seien. Zwar wusste niemand wirklich, wer hinter dem Handtaschentragenden Tinky-Winky steckte, dennoch habe Barnes viel Fanpost von Eltern und Kindern bekommen.