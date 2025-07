Guido Maria Kretschmer: Private Einblicke zur Sylt-Hochzeit

Guido Maria Kretschmer (60) und sein langjähriger Partner Frank Mutters geben sich das Jawort – erneut. In seiner VOX-Sendung Shopping Queen teilt der Modedesigner nun die ersten kleinen Geheimnisse über die sechste Hochzeit mit seinem Frank. Denn nach 34 Jahren Beziehung feiern sie im September ihre Liebe auf der Nordseeinsel Sylt. Vor der beeindruckenden Kulisse der Insel wird die Zeremonie stattfinden, die von ganz besonderem Charme geprägt sein wird. Anschließend wird es eine ausgelassene Feier geben, bei der das Paar gemeinsam mit seinen Gästen seine Liebe und sein Glück zelebriert. Für die beiden, die seit Jahrzehnten Seite an Seite durchs Leben gehen, ist es ein ganz besonderer Moment.

Die Entscheidung, Sylt als Hochzeitslocation zu wählen, kommt für das Paar nicht von ungefähr. Die Insel ist seit Jahren einer ihrer Lieblingsorte und spiegelt mit ihren weiten Stränden die Verbundenheit von Guido und Frank zur Natur wider. So soll es auch keine Blumendeko geben, sondern Gräser, die an den Strand erinnern sollen. Die Traumhochzeit bildet den Höhepunkt einer außergewöhnlich langen Beziehung, in der Guido und Frank alle Höhen und Tiefen des Lebens gemeinsam durchschritten haben. Dabei betont Guido immer wieder, wie sehr er die Unterstützung und Harmonie ihrer Partnerschaft zu schätzen weiß.

Ihr Kennenlernen gleicht einer Filmszene: In einem Lokal in Münster trafen sich Guido und Frank zum ersten Mal. Ein blinder Cockerspaniel spielte dabei eine Hauptrolle, als der Designer durch dessen Schnipsgeräusche auf seinen späteren Partner aufmerksam wurde. Besonders Frank mit seinem extravaganten Stil hatte es Guido sofort angetan. Seitdem hat sich ihre Beziehung als eine Verbindung von gegenseitigem Respekt und tiefem Zusammenhalt gezeigt – ein echtes Beispiel für Liebe, die die Zeit überdauert.

Getty Images Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer, Juli 2019

Getty Images Guido Maria Kretschmer im Juli 2024

Instagram / guidomariakretschmer Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters, Mai 2025