Im Chat betrogen: Laura Peuker liest Jonnys Nachrichten vor

Laura Peuker und Jonny Jaspers sorgen aktuell in der neuen Staffel der Reality-Show Prominent getrennt für Schlagzeilen. Das ehemalige Paar lebt dort miteinander unter einem Dach und konfrontiert sich mit alten Konflikten. Ein zentraler Punkt ihrer Trennung: Lauras Vorwurf, Jonny sei fremdgegangen. Jonny gibt zwar zu, in Chats mit einer anderen Frau geflirtet zu haben, betont jedoch, dass es nie zu einem körperlichen Betrug gekommen sei. Laura sieht das ganz anders: Sie hält Jonnys Erklärungen für haltlos und präsentiert nun vor laufender Kamera Beweisnachrichten.

Gemeinsam mit ihrer Freundin Sarah Liebich liest Laura in einem neuen Instagram-Video die Nachrichten zwischen Jonny und einer Frau laut vor. In den Nachrichten schlägt Jonny immer wieder einen Dreier vor. Besonders erschütternd fand Sarah die Antwort der Frau: "Die Ausdauer für mich brauchst du erst mal. [...] Das war ja in Frankfurt eine minimale Kurzversion." Damit deutet die Frau an, dass es während eines Treffens in Frankfurt schon zu einem intimen Kontakt gekommen sei. Jonny selbst stritt bei "Prominent getrennt" alles ab und meinte, diese Nachrichten seien lediglich "Fantasien".

Dass einige Nachrichten zu Zeiten verfasst wurden, in denen Laura und Jonny gemeinsam unterwegs waren, machte die Situation für die Reality-TV-Darstellerin nur noch schwerer zu ertragen. Und laut Laura sei dies gerade erst der Anfang – weitere Enthüllungen sollen folgen. Laura und Jonny machten ihre Beziehung im Juli 2022 offiziell. Im September desselben Jahres trennten sie sich, fanden jedoch bei Ex on the Beach wieder zueinander. Ihre endgültige Trennung folgte im August des vergangenen Jahres.

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Laura Peuker

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Kandidat Jonny Jaspers

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Laura Peuker und Jonny Jaspers, Februar 2024