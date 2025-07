Fahrrad-Unfall: Box-Ikone Sven Ottke liegt im Krankenhaus

Sven Ottke, der ehemalige Box-Weltmeister, hat auf Mallorca einen schweren Fahrradunfall erlitten. Der Unfall, bei dem er mit einer Autofahrerin kollidierte, ereignete sich in Puigderrós im Süden der beliebten Urlaubsinsel. Dabei zog sich der 58-jährige Sportler einen doppelten Schienbeinbruch sowie eine Schulterverletzung zu. Nach seiner Einlieferung in eine Klinik wurde er am Dienstag am Bein operiert. Laut Bild wurden ihm Schrauben eingesetzt, während die Schulterverletzung konservativ behandelt werden kann.

In den letzten Jahren hat Sven Ottke regelmäßig Zeit auf Mallorca verbracht. Der ehemalige Doppelweltmeister (IBF, WBA) im Boxen besitzt eine Wohnung in Palma und hält sich dort mit Golf und langen Radtouren fit. Noch in der vergangenen Woche war er gemeinsam mit seinem langjährigen Trainer Ulli Wegner (83) auf der Insel aktiv. Zusammen leiteten sie einen Kurs für Urlauber in einem Ferienclub – ein jährliches Sommerprojekt, das bei vielen Sportbegeisterten auf der Insel bekannt und beliebt ist. Ulli Wegner, der sich weiterhin auf Mallorca aufhält, erklärte gegenüber Bild, dass er seinen früheren Schützling am Mittwoch in der Klinik besuchen werde, und sagte: "Sven Ottke geht es den Umständen entsprechend gut. Er wurde einfach umgefahren."

Die Beziehung zwischen Sven und seinem ehemaligen Trainer Ulli Wegner geht weit über den Sport hinaus. Die beiden pflegen seit Jahren eine enge Verbindung, die oft mit einer Vater-Sohn-Beziehung verglichen wird. Wegner, der sich liebevoll an gemeinsame Erlebnisse und Geschenke wie einen Zweisitzer-Cabriolet erinnert, äußerte Dankbarkeit und Anerkennung für Sven. Der frühere Boxcoach wünscht sich nun vor allem eines: eine rasche Genesung für seinen langjährigen Weggefährten.

Getty Images Sven Ottke, Oktober 2014

Getty Images Ulli Wegner, Box-Legende

Getty Images Profi-Sportler Sven Ottke

