"Will heilen": Rebecca Ries suchte sich therapeutische Hilfe

Rebecca Ries gewährt ihren Followern auf Instagram einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt. In der Story der Reality-Bekanntheit gesteht sie, dass sie zuletzt eine schwere Zeit durchlebt habe, geprägt von persönlichem Schmerz und einer Trennung von ihrem Partner, der auch der Vater ihres Kindes ist. "Manchmal wünscht man sich Dinge im Leben, die leider nur Träume bleiben", schreibt sie nachdenklich. Rebecca gibt zu, dass sie sich in den vergangenen Monaten trotz äußerem Lächeln oft innerlich verloren fühlte und viel zu lange versucht hat, es allen recht zu machen.

Um mit ihren Emotionen und belastenden Gedanken besser umgehen zu können, hat Rebecca nun den Schritt gewagt und sich therapeutische Unterstützung gesucht. "Ich will wachsen. Ich will heilen. Ich will stärker werden – für mich", erklärt sie entschlossen. Sie beschreibt, dass Worte und Blicke in der Vergangenheit Spuren hinterlassen haben, die sie noch immer belasten. In den stillen Momenten ihres privaten Lebens habe es Momente der Einsamkeit, Verzweiflung und schlaflose Nächte gegeben. Dennoch sendet sie in ihrer Botschaft auch Mut an ihre Community: "Du bist nicht schwach, wenn du leidest. Du bist stark, wenn du darüber sprichst."

Kurz nach der Geburt des gemeinsamen Babys trennten sich Rebecca und Göktug. Im Mai machten sie die überraschende Nachricht publik. Vor rund einer Woche hatte die frischgebackene Mama ihren Followern auf Social Media einen ehrlichen Einblick in ihr Verhältnis zu ihrem Ex-Partner gegeben. Dort erklärte sie, dass er trotz der Trennung weiterhin oft präsent sei und sie gemeinsam dafür sorgen, dass ihr Sohn Malik mit beiden Eltern Zeit verbringt. "Er ist oft bei uns und wir oft bei ihm", verriet Rebecca. Sie stellte klar, dass für sie als Eltern vor allem das Wohl von Malik im Mittelpunkt stehe und sie gemeinsam daran arbeiten wollten, ihm ein stabiles Umfeld zu schaffen.

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries neben einem KI-Freund