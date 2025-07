NFL-Star Jared Goff und seine Christen sind Eltern geworden

NFL-Star Jared Goff (30) und seine Partnerin Christen Harper haben ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt: eine Tochter. Die freudige Neuigkeit teilt das Paar mit einer emotionalen schwarz-weißen Fotostrecke auf Instagram. Das Mädchen hört ab sofort auf den Namen Romy Isabelle Goff, wie die Bildunterschrift verrät. Die Kleine ist auf den Schnappschüssen in eine kuschelige Decke eingehüllt und mit einer niedlichen Schleifenmütze ausgestattet. Eines der Bilder zeigt Jared, wie er liebevoll seine neugeborene Tochter in den Armen hält. Christen teilte ihre überwältigenden Gefühle zudem in ihrer Story und schreibt, dass ihr Herz "in Millionen Teile" zerspringe.

Neben zahlreichen Gratulationen von Freunden und Prominenten wie Olivia Culpo (33) und Camille Kostek erfreuen sich Jared und Christen am Glück ihres wachsenden Familienlebens. Die beiden hatten bei den NFL Honors im Februar ihre Schwangerschaft erstmals öffentlich gemacht und damals voller Vorfreude über ihre baldige Elternrolle gesprochen, wie Hello! berichtet. Christen verriet damals, dass sie ein Sommerbaby erwarteten – eine Vorhersage, die perfekt ins Sonnenparadies passte. Jared hatte zudem bereits geäußert, dass er sich darauf freue, die neue Perspektive auf das Leben zu erleben, und bewunderte Christen für ihre strahlende Ausstrahlung.

Jared und Christen lernten sich 2019 über die Dating-App Raya kennen und hielten ihre Beziehung zunächst aus der Öffentlichkeit heraus. Drei Jahre später, im Juni 2022, machte der NFL-Star seiner Partnerin einen Heiratsantrag auf einer gemeinsamen Reise mit dem Freundeskreis. Die Traumhochzeit fand im Juni 2024 in Kalifornien statt und wurde zu einem unvergesslichen Fest im Kreise ihrer Liebsten. Abgesehen von ihrem beruflichen Erfolg standen dabei persönliche Momente im Vordergrund – genau wie jetzt in ihrer neuen Rolle als Eltern von Romy, die sie offenbar mit viel Liebe und Freude ausfüllen werden.

Getty Images Christen Harper und Jared Goff im Februar 2025

Instagram / jaredgoff Christen Harper, Jared Goff und ihre Tochter Romy Isabelle im Juli 2025

Instagram / jaredgoff Jared Goff, Sportler

