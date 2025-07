"AWZ"-Neuzugang Josephine Martz ist glücklich vergeben

Josephine Martz, der ehemalige Kinderstar aus "Die Pfefferkörner", feiert ein neues Karriere-Highlight: Seit kurzem ist sie in der RTL-Serie Alles was zählt zu sehen und spielt dort eine ambitionierte Tennisprofispielerin. Mit ihrer Rolle verändert sie das Gesicht der Serie – der Schauplatz hat sich von der Eiskunsthalle auf einen Tennisplatz in Köln verlagert. Privat scheint es für die Schauspielerin ebenso gut zu laufen wie beruflich: Josephine gab im Interview mit Bild bekannt, dass sie glücklich vergeben ist. Ihr Partner sei kein Prominenter und wolle auch nicht in der Öffentlichkeit stehen. Dennoch ergänzt er ihr Leben auf erfrischende Weise.

Die sportliche Rolle kommt nicht von ungefähr. Josephines Vater war früher selbst Tennistrainer, weshalb sie schon im Casting mühelos behaupten konnte, Grundkenntnisse im Tennis mitzubringen. Trotz familiärer Affinität zum Sport gab sie offen zu, dass die Produktion ihr noch einen Trainer zur Seite gestellt habe, mit dem sie intensiv trainieren konnte. Die meisten Spielszenen übernimmt sie selbst, nur anspruchsvolle Ballwechsel werden gedoubelt. "Man kommt manchmal ganz schön ins Schwitzen", verriet die Schauspielerin, die sich als Perfektionistin beschreibt und großen Wert auf Authentizität in ihren Szenen legt.

Abseits des Tennisplatzes und des Rampenlichts denkt Josephine auch an ihre private Zukunft. Im Interview ließ sie verlauten, dass sie sich unbedingt Kinder wünscht, dies jedoch in den kommenden Jahren angehen wolle. Ihre Erfahrungen als große Schwester hätten ihr schon früh gezeigt, dass sie Verantwortung übernehmen kann und das Leben mit Kindern liebt. Trotzdem genießt sie momentan den Fokus auf Karriere und Beziehung. Ihre bewusste Entscheidung, sich Zeit zu lassen und nicht übereilt in diese Lebensphase einzutreten, zeigt, dass die Schauspielerin mit beiden Beinen im Leben steht.

