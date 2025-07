Lernte Zoe Saip ihren Freund in Datephase mit Lars kennen?

Reality-TV-Star Lars Maucher (28) hat im exklusiven Interview mit Promiflash Zweifel über den Beginn der aktuellen Beziehung von Zoe Saip (25) geäußert. Die beiden hatten in der Show "Match my Ex" vor den Augen unzähliger Zuschauer angebandelt und die lockere Beziehung auch im Nachgang aufrechterhalten. Laut Lars brach der Kontakt schließlich im Dezember letzten Jahres ab, nachdem er klargemacht hatte, dass er keine Gefühle entwickeln könne, "wenn sie nie Zeit hat". Doch wie Lars erklärt, gibt es eine bemerkenswerte zeitliche Nähe zwischen ihrer letzten Begegnung und dem Beginn von Zoes neuem Liebesglück: Direkt nach einem gemeinsamen Treffen, bei dem sie auch eine heiße Nacht in einem Hamburger Hotel verbrachten, soll Zoe ihren aktuellen Partner kennengelernt haben.

Auf die Frage, ob er tatsächlich ehrliches Interesse an dem Model gehabt habe, erklärt Lars: "Ja, sonst hätte ich mich nach der Show erst gar nicht mit ihr getroffen und sie zu mir eingeladen." Er habe viel Zeit mit ihr verbracht und ständigen Kontakt gepflegt. Dennoch sei die große räumliche Distanz schnell zum Störfaktor geworden, weshalb er das weitere Kennenlernen beendet habe. Zoes neuer Freund, der aus Hamburg stammt, könnte möglicherweise schon während ihres Kennenlernens mit Lars eine Rolle gespielt haben, so seine Vermutung. Es sei ihm "spanisch vorgekommen", dass Zoes Hamburg-Reise direkt in ihre neue Beziehung mündete.

Zoe scheinen diese Ungereimtheiten nicht zu stören – sie präsentiert ihr aktuelles Liebesglück auf sozialen Medien wie TikTok regelmäßig. In einem kürzlich veröffentlichten Video zeigt sie sich glücklich in einer Strandbar mit ihrem neuen Partner. Mit fröhlichen Hashtags und verliebten Gesten ließ das Model ihre Follower wissen, wie glücklich sie derzeit ist. Zoe, die gerne auch pikante Details aus ihrem Leben mit ihren Fans teilt, hat somit unter das Lars-Maucher-Kapitel offenbar einen Schlussstrich gezogen und scheint sich vollkommen auf ihren neuen Lebensabschnitt zu konzentrieren.

Anzeige Anzeige

TikTok / zoesalome.saip Zoe Saip und ihr Freund Patrik im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lars_maucher Lars Maucher

Anzeige Anzeige

TikTok/zoesalome.saip Zoe Saip mit ihrem neuen Partner, April 2025