Auweia! Jesse Fischer knöpft sich bei der Ankunft der Busch-Stars am Frankfurter Flughafen vor laufender Promiflash-Kamera Matthias Mangiapane (34) vor – weil der im Dschungelcamp Jesses BFF Jenny Frankhauser (25) zum Weinen gebracht hatte. "Der Moment, wo ich das gesehen habe, ist der Hulk aus mir raus und ich habe so einen Hals bekommen, bis auf den Boden. Ich war durchnässt, ich wollte ihn in der Luft zerfetzen", erklärte der aufgebrachte Adam sucht Eva-Star im Interview. Folgt jetzt der nächste Busch-Beef?