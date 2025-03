Matthias Mangiapane würde wieder zu "Promis unter Palmen"

Matthias Mangiapane (41) hat offenbar noch nicht genug von Promis unter Palmen. Der TV-Star war Teil der berühmt-berüchtigten ersten Staffel der Realityshow. Im Gespräch mit Promiflash betont er nun, dass es für ihn nicht das letzte Mal in der Show wäre, wenn es nach ihm ginge. "Ich hätte auf jeden Fall Bock. Ich sage immer wieder, es war das schönste Format, an dem ich jemals teilnehmen durfte, und ich würde es jederzeit wieder machen", schwärmt der Ex-Dschungelcamp-Kandidat.

Doch auch wenn er in diesem Jahr nicht dabei ist, ist er dennoch sehr glücklich über die Rückkehr der Show. "Ich hab mich so gefreut, obwohl ich nicht beim Cast dabei bin, dass 'Promis unter Palmen' zurück [...] ist. Ich freue mich auf mehrere geile Wochen Entertainment und Unterhaltung und Streit, Zoff und Krawall pur", plaudert Matthias im Promiflash-Interview aus.

Zuvor hatte der frühere Kampf der Realitystars-Teilnehmer schon einmal erklärt, dass er sich vor allem auf die Streitereien der Kandidaten freue. "Ich möchte ja bei 'Promis unter Palmen' Mord und Totschlag sehen. Ich möchte sehen: 'Für Geld tue ich alles'", betonte er und stellte im gleichen Atemzug klar: "Und das nicht nur in den Spielen. Ich will auch sehen, dass die sich im Haus mit der Bratpfanne hinterherlaufen, sich Zahnpasta auf die Bettdecken schmieren, so was will ich sehen."

AEDT / ActionPress Matthias Mangiapane, Realitystar

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Matthias Mangiapane, 2025

