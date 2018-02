Sie kehrt als strahlende Siegerin zurück! 16 Tage kämpft sich Busch-Queen Jenny Frankhauser (25) im Dschungelcamp in die Herzen der Zuschauer. Promiflash begleitet die Camper bei ihrer Rückkehr am Frankfurter Flughafen. Und dort wartet eine große Überraschung auf die 25-Jährige – Jennys größte Fans, Oma und Opa Frankhauser, nehmen die Blondine herzlich in Empfang und sind stolz wie Oscar: “Hat sie ganz toll gemacht! Ja, Jenny hat das Ding gerockt.” Bei so viel Support fällt der YouTuberin das Regieren sicher leicht.