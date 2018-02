Kommt der Sex im dritten Shades of Grey-Film etwa zu kurz? Am Dienstag feierte das Finale der Buchverfilmung große Premiere in Paris. Die Hauptdarsteller Jamie Dornan (35) und Dakota Johnson (28) machten deutlich, wie stolz sie auf den letzten Streifen der Erotikreihe sind. Demnach bieten zahlreiche Actionszenen deutlich mehr Spannung als die zwei Vorgänger. "Es gibt aber natürlich auch jede Menge Sex, weil die Leute das einfach lieben", beruhigte Jamie seine Fans.