ESC-Kandidat Isaak feiert achten Hochzeitstag in Malmö!

Am 11. Mai ist es endlich wieder so weit: Der 68. Eurovision Song Contest findet statt! Für Deutschland tritt in diesem Jahr Isaak Guderian (29) mit seinem Song "Always on the Run" an. Doch neben seinem großen Auftritt kommt es in Malmö noch zu einem weiteren besonderen Anlass. Der westfälische Künstler und seine Ehefrau Loreen feiern ihren achten Hochzeitstag in der schwedischen Großstadt! Im Interview mit Bild erinnert sich der Sänger an ihre Traumhochzeit im Jahr 2016. "Loreen ist meine große Liebe. Unsere kirchliche Hochzeit in Bad Oeynhausen ist ein unvergesslicher Tag für uns. Loreen sah in ihrem weißen Brautkleid wunderschön aus", schwärmt der ESC-Kandidat.

Ihre Liebesgeschichte erinnert an eine Hollywood-Romanze, denn Isaak und Loreen kennen sich bereits seit Kindheitstagen. "Unsere Familien waren Nachbarn. Wir sind zusammen aufgewachsen und später zur selben Schule gegangen", erläutert der Songwriter im Gespräch mit dem Boulevardmagazin. Aus einer langjährigen Freundschaft sei dann im Jahr 2014 die große Liebe entstanden. Auch die zwei gemeinsamen Kinder, Leano und Louis, ließen offenbar nicht mehr lange auf sich warten. "Wir haben uns nach zwei Jahren Ehe für ein Kind entschieden. Dann hat es auch nur zwei Wochen gedauert, bis ich schwanger war. Und als wir später ein zweites Kind wollten, war es längst schon unterwegs", schwelgt die 27-Jährige in glücklichen Erinnerungen.

Auch bei seiner Musikkarriere unterstützt Loreen ihren Ehemann tatkräftig. Laut Isaak soll sie sogar an seinem Sieg beim deutschen Vorentscheid vor wenigen Monaten nicht ganz unbeteiligt gewesen sein. Der Grund: Seine Liebste heißt genau wie die ESC-Gewinnerin des Vorjahres, die schwedische Sängerin Loreen (40). Für ihn sei dieser Zufall ein echter Glücksbringer gewesen.

Anzeige Anzeige

Instagram / loreenundso Der ESC-Kandidat 2024 Isaak Guderian und seine Ehefrau Loreen

Anzeige Anzeige

Getty Images Loreen beim ESC 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, der achte Hochzeitstag wird Isaak Kraft für seinen Auftritt geben? Ja. Er wird seinen Song sicher total emotional performen. Na ja. Hoffentlich lenkt es ihn nicht zu sehr ab... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de