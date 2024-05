So süß gratuliert Millie Bobby Brown ihrem Jake zum B-Day

Am Dienstag feierte Jake Bongiovi (22) seinen Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentages widmete ihm seine Verlobte Millie Bobby Brown (20) liebevolle Worte im Netz. "Der Tag, an dem du geboren wurdest, ist mein Lieblingstag. Ich liebe dich", schrieb sie auf Instagram. Dazu teilte die Schauspielerin zwei Fotos, auf denen sie und ihr Liebster zu sehen sind. Auf dem ersten Foto ist zu sehen, wie Millie ein Foto von Jake vor einem Sonnenuntergang schießt. Ein weiteres Bild zeigt, wie die beiden auf den Vordersitzen eines Autos sitzen und Händchen halten.

Dass sich Millie und Jake liebevolle Worte im Netz widmen, ist nichts Neues. Vor wenigen Wochen feierte das Paar ihren dritten Jahrestag. Anlässlich des Jubiläums war es Jake, der öffentlich von seiner Partnerin schwärmte. In seiner Instagram-Story teilte der Sohn von Jon Bon Jovi (62) niedliche Aufnahmen. Dazu schrieb er: "Drei Jahre Glück. Ich liebe dich, beste Freundin. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat. Ich liebe dich so sehr, drei Jahre."

Millie und Jake wurden erstmals im Frühjahr 2021 zusammen gesehen. Das Paar wurde damals Händchen haltend in New York City gesichtet. Im April 2023 verlobten sie sich. Die Hochzeitsplanungen sollen bereits auf Hochtouren sein. "Ich kann sagen, dass die Hochzeitsplanung vorangeht – es macht so viel Spaß und ist eine so aufregende Zeit in meinem Leben", erzählte Millie damals voller Freude in einem Interview mit Women's Wear Daily.

Anzeige Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Millies Post? Total süß! Jake wird sich bestimmt gefreut haben. Na ja, mich begeistert der Post jetzt nicht so sehr... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de