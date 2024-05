Dakota Johnson und Chris Evans knutschen bei Dreharbeiten!

Dakota Johnson (34) und Chris Evans (42) stehen momentan gemeinsam vor der Kamera. Während der Dreharbeiten ihres neuen Liebesfilms "The Materialists" geht es sichtlich romantisch zu. Das ist auf aktuellen Fotos vom Set zu sehen, die Daily Mail vorliegen. Auf diesen schmusen die Schauspieler miteinander und sie haben ihre Arme eng umeinander geschlungen. Die Shades of Grey-Darstellerin ist währenddessen in ein traumhaftes blaues Abendkleid gehüllt. Auch der Marvel-Star trägt ein elegantes Outfit, bestehend aus Anzugschuhen, schwarzer Hose, Hemd und Weste.

Was wohl zwischen den Figuren des Streifens ablaufen wird? In dem Film wird es offenbar ziemlich turbulent werden. Neben den zwei Hollywoodstars spielt auch Pedro Pascal (49) eine Rolle. Das Spektakel soll sich um eine Heiratsvermittlerin drehen, die in eine wilde Dreiecksbeziehung verwickelt wird. Zurzeit finden die Dreharbeiten in New York statt.

Es bleibt abzuwarten, ob die Romanze dem Publikum gefallen wird. Dakotas letzter Streifen fiel bei den Zuschauern komplett durch. "Madame Web" erbrachte vergleichsweise wenig Umsatz an den Kinokassen. Den Misserfolg verstand im Nachhinein sogar die Hauptdarstellerin. In einem Interview mit Bustle gestand die 34-Jährige: "Natürlich ist es nicht schön, Teil von etwas zu sein, das in Stücke gerissen wird, aber ich kann nicht sagen, dass ich es nicht nachvollziehen kann."

Chris Evans bei den Oscars im Februar 2015

Dakota Johnson, Schauspielerin

