Chris Martin wieder verlobt: Ex Gwyneth Paltrow freut sich

Schon vor Monaten sollen Chris Martin (47) und Dakota Johnson (34) sich verlobt haben. Es wäre bereits die zweite Ehe für den Sänger, denn bis 2016 war er mit Gwyneth Paltrow (51) verheiratet. Doch die Schauspielerin soll kein Problem mit der neuen Frau an der Seite ihres Ex haben – viel mehr ist sie wegen der Hochzeitsnews ganz aufgeregt. "Sie war begeistert, als sie es herausfand und gab dem Ganzen ihren Segen", verrät eine Quelle gegenüber OK!. Die Marvel-Darstellerin soll sogar ein richtiger Fan von Dakota sein. Und das vor allem, weil diese so begeistert von ihren und Chris' Kindern ist.

Wann genau Chris vor seiner Liebsten auf die Knie ging, ist nicht bekannt, denn das Paar halte sein Leben bewusst sehr privat, erklärt der Insider weiter. Aber zumindest in ihrem direkten Umfeld wollen die beiden jetzt wohl kein Geheimnis mehr aus ihrer anstehenden Hochzeit machen. "Es ist vor Monaten passiert. Sie haben versucht, die Neuigkeiten unter Verschluss zu halten, obwohl Dakota einen Ring am Finger trug. Sie ist superprivat und hätte kein Problem damit gehabt, kein Wort darüber in der Öffentlichkeit zu verlieren, aber jetzt ist die Katze aus dem Sack", meint die Quelle.

Gwyneth soll mittlerweile ein richtig freundschaftliches Verhältnis zu Dakota haben. Doch einer ist damit nicht so glücklich: Chris. Der Coldplay-Frontmann soll das Gefühl haben, seine Ex wolle damit beweisen, wie offen sie sei. "Chris war Gwyneths 'progressives' Verhalten leid, als sie noch verheiratet waren, und er will sich das jetzt nicht mehr gefallen lassen", gab ein Insider gegenüber National Enquirer preis. Permanente Anrufe und unangekündigte Besuche sollen dem Briten auf die Nerven gehen.

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow, Chris Martin und Tochter Apple 2022

