Rache ist süß: Jamie Dornan spuckte Pub-Besucher ins Getränk

Im Restaurant nach dem Kellner schnipsen? Geht gar nicht – das findet auch "Fifty Shades of Grey"-Darsteller Jamie Dornan (41). Und da spreche er aus eigener Erfahrung, wie er in einem Interview mit dem Mirror berichtet. In seinen Zwanzigern arbeitete der gebürtige Nordire in einem Pub im Londoner Luxusviertel Knightsbridge. Dort habe es einen Stammgast gegeben, der es mit dem Fingerschnipsen übertrieb, was Jamie nicht auf sich sitzen lassen wollte: "Ein paar Mal habe ich in seinen Drink gespuckt. Er hat sich immer einen Gin Tonic bestellt, also war es sehr leicht, die Spucke darin zu vermischen".

Er sei der Meinung, dass das die verdiente Konsequenz ist, wenn man einen anderen Menschen anschnipst. Aber auch wenn er in diesen Momenten Genugtuung erfahren habe, wühlt ihn der Gedanke an die Situation offenbar bis heute auf. "Ungelogen, ich kann jetzt noch meine Augen schließen und sehe das Gesicht von dem Arsch vor mir", erzählt der Schauspieler. In seiner Zeit als Barkeeper habe er einige interessante Erfahrungen gemacht. Seine Reaktion auf den fingerschnipsenden Gast allerdings beschreibt Jamie als seinen "stolzesten Moment".

Die Zeiten, in denen er sich mit unhöflichen Pub-Besuchern herumärgern musste, sind für den Hollywood-Star definitiv vorbei. Der Job als Barkeeper war allerdings nicht der einzige Meilenstein auf seinem Weg, die Karriereleiter nach oben. Zehn Jahre lang stand der Frauenschwarm als Model für Luxusmarken vor der Kamera. Obwohl er damit vermutlich weitaus mehr Geld verdiente als in dem Londoner Pub, machte er diese Arbeit nicht gerne. "Ich hasse es, wenn ich fotografiert werde. Ich habe zehn Jahre damit verbracht, dafür bezahlt zu werden, dass Leute Fotos von mir machen", verriet er im Interview mit Radio Times. Die Kameras ist er zwar nicht losgeworden, aber so viel ist sicher – kein Barkeeper muss wohl befürchten, dass Jamie Dornan mit seinem Finger nach ihm schnipst.

Getty Images Jamie Dornan, Schauspieler

Getty Images Jamie Dornan, Schauspieler

