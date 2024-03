Sind Dakota Johnson und Chris schon seit Jahren verlobt?

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt: Chris Martin (47) und Dakota Johnson (34) sollen verlobt sein! Schon seit sechs Jahren gehen die Schauspielerin und der Musiker gemeinsam durchs Leben – und angeblich soll der Sänger schon vor Jahren vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen sein! Bereits 2020 wurde die Shades of Grey-Darstellerin mit einem Klunker gesichtet. Ein Insider behauptet nun gegenüber People, dass es sich dabei tatsächlich um einen Verlobungsring gehandelt habe. Die beiden "haben sich vor Jahren verlobt, hatten es aber nicht eilig zu heiraten", wie die Quelle erklärt.

Damals war sogar Dakotas Papa Don Johnson (74) auf die Gerüchte angesprochen worden. "Oh Gott, ich denke nicht weiter als die nächsten sechs bis sieben Sekunden", hatte der Schauspieler damals bei "Good Day New York" erklärt. Er hatte noch hinzugefügt: "Und wenn sie glücklich ist, dann bin ich es auch. Er ist ein wirklich liebevoller Typ." Don sehe sogar bereits Enkelkinder um ihn herumtollen: "Und wenn sie sich dazu entscheiden, zu heiraten, dann würde ich denken, dass Enkel gar nicht mehr so weit entfernt sind. Ich würde mich sehr über diesen Teil freuen."

Tatsächlich ist Dakota eigenen Kindern gar nicht mal abgeneigt, wie sie vor wenigen Tagen im Interview mit Bustle ausplauderte: "Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich wirklich alles erleben möchte, was das Leben zu bieten hat. Besonders als Frau denke ich mir: 'Was für eine magische, verdammte Sache. Was für ein verrücktes, magisches, wildes Erlebnis.'" Eine Schwangerschaft wolle der Filmstar aber dem Schicksal überlassen: "Wenn es für mich bestimmt ist, dann bin ich offen dafür."

ActionPress / RMBI / BACKGRID Dakota Johnson und Chris Martin im Mai 2022

Getty Images Dakota Johnson, 2024

