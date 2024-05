Staatsbankett in Schweden: Königin Mary strahlt mit Tiara

Königin Mary (52) überzeugt bei diesem Auftritt! Sie und ihr Ehemann König Frederik (55) waren die vergangenen Tage in Schweden – das erste Mal, seit der Sohn von Ex-Königin Margrethe (84) zum Monarchen gekrönt wurde. Am gestrigen Abend fand ein Staatsbankett statt und die Royals strahlten um die Wette. Nicht nur die schwedischen Blaublüter putzten sich heraus, sondern selbstverständlich auch die dänischen, wie Bilder zeigen, die Hello! vorliegen. Mary blieb vor allem wegen ihrer Tiara in Erinnerung. Sie trug das Ruby-Parure-Diadem, welches sie auch bei einer Gala kurz vor ihrer Hochzeit mit Frederik trug. Die Details passten perfekt zu ihrer Robe.

Denn Mary trug ein Kleid von Jesper Hovring. Die rubinroten Details am Oberkörper und der goldfarbene Rock stehen der 52-Jährigen ausgezeichnet. Ihre Haare waren hochgesteckt, sodass der Fokus nicht auf ihrer Haarpracht, sondern auf dem Kleid und dem Diadem lagen. Gemeinsam mit Königin Silvia (80) ließ sie sich ablichten. Die Frau des schwedischen Königs entschied sich an dem Abend für ein smaragdgrünes Kleid, ihr Schmuck bildete einen Kontrast: Ihre Kette und Tiara waren versetzt mit blauen Steinen.

Seit Anfang des Jahres sind Frederik und Mary offiziell König und Königin von Dänemark. Vor wenigen Tagen erinnerten sie sich an ihre Krönung zurück und veröffentlichten emotionale Worte auf TV2: "Es war sehr überwältigend und bewegend. Der schönste Moment war, als Mary und die Kinder kamen und direkt hinter mir standen, während mir das dänische Volk von vorne zugewunken hat. Es war eines der großartigsten Erlebnisse meines Lebens."

Getty Images Das Kronprinzenpaar Mary und Frederik an ihrem Hochzeitstag, Mai 2004

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark, Januar 2024

