"Bin offen": Dakota Johnson überlässt Mamasein dem Schicksal

Dakota Johnson (34) schwebt mit ihrem Partner Chris Martin (47) im absoluten Liebesglück. Sechs Jahre lang gehen die Schauspielerin und der Musiker nun schon gemeinsam durchs Leben. Der Sänger brachte dabei bereits zwei Kinder mit in die Beziehung. Die Shades of Grey-Darstellerin wäre aber nicht abgeneigt, ein eigenes Baby zu bekommen. "Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich wirklich alles erleben möchte, was das Leben anbietet. Besonders als Frau denke ich mir: 'Was für eine magische verdammte Sache. Was für ein verrücktes, magisches, wildes Erlebnis'", plaudert sie gegenüber Bustle aus. Dakota wolle eine Schwangerschaft dem Universum überlassen: "Wenn es für mich bestimmt ist, dann bin ich offen dafür."

Immerhin hat Dakota auch schon einen Narren an ihren Stiefkindern Moses und Apple gefressen, die ihr Partner gemeinsam mit Gwyneth Paltrow (51) hat. "Ich liebe diese Kinder, als würde mein Leben davon abhängen", schwärmt der Filmstar von den beiden Teenagern und fügt noch unterstreichend hinzu: "Aus vollem Herzen."

Aktuell genießen Dakota und ihr Chris aber noch ihr Glück zu zweit. Erst vor wenigen Wochen ging es für die beiden in den Liebesurlaub nach Mexiko! Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Paar beim Händchenhalten am Strand. Dem sonnigen Wetter entsprechend trägt die Schauspielerin einen eleganten weißen Badeanzug, während ihr Liebster sich in einer rot-blauen Badehose in die Wellen wagt.

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

MEGA / MEGA Dakota Johnson und Chris Martin im Mai 2022

