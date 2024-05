Zuvor geheim: Zendaya begeistert mit drittem Met-Gala-Look!

Zendaya (27) begeisterte erneut auf der Met Gala mit einem weiteren Kleid von einer griechischen Designerin. Nachdem die Schauspielerin als Co-Gastgeberin den roten Teppich in zwei verschiedenen Looks betreten hatte, wechselte sie für die Ausstellung und ihre Ansprache zur Veranstaltung in ein simpleres Outfit. Wie Bilder, die Instyle vorliegen, zeigen, trug sie ein Kleid der Designerin Celia Kritharioti. Diese bodenlange und elfenbeinfarbene Robe fiel vor allem durch einen tiefen Ausschnitt auf – Kristallperlen und glitzernde Blumenapplikationen verliehen dem Kleid das gewisse Etwas. Ihren glamourösen, aber dennoch schlichten Look kombinierte sie mit Diamantohrringen und einem passenden Ring.

Für das Make-up entschied sich Zendaya, ihren frühlingshaften rosafarbenen Lidschatten beizubehalten und ihre Haare in einem tiefen Dutt zu tragen. Den Glam-Look hatte die "Challengers"-Darstellerin zuvor in einem Kleid aus Givenchys Archiv von 1997 und einem Blumenkopfschmuck von Alexander McQueen (✝40) gerockt. Doch die Schauspielerin wäre keine Modeikone, wenn ihr Stylist Law Roach den Abend nicht mit einem außergewöhnlichen Look von Maison Margiela begonnen hätte.

Das blau-grüne Organzakleid war eine Hommage und Neuinterpretation des Kleides von Dior aus der Frühjahrskollektion 1999. Der Look im Meerjungfrauenschnitt erinnerte mit metallischen Verzierungen, einer langen Feder auf der Kopfbedeckung und dunklem Make-up an einen eleganten Pfau. Trotz der Aufregung meisterte die ehemalige Disney-Darstellerin ihr Debüt als Co-Gastgeberin neben Chris Hemsworth (40), Jennifer Lopez (54) und Bad Bunny (30) mit Bravour.

Getty Images Zendaya, Met Gala 2024

Getty Images Zendaya Coleman, Schauspielerin

