Stefanie Giesinger und Ex Marcus wollten offene Beziehung

Stefanie Giesinger (27) und Marcus Butler (32) waren rund sechs Jahre lang ein Paar. 2022 gaben die einstige Germany's Next Topmodel-Siegerin und der Brite jedoch überraschend ihre Trennung bekannt. In seinem Podcast "G Spot mit Stefanie Giesinger" gibt das Model nun Einblicke in seine damalige Beziehung. "Gegen Ende unserer Partnerschaft haben wir uns oft über eine offene Beziehung unterhalten, aber dann kam es nie dazu. Denkst du, es war gut, dass es nie dazu kam?", fragt Stefanie ihren Ex. Die Beauty könne sich durchaus eine offene Partnerschaft vorstellen, auch wenn sie nicht wisse, wie das Ganze ablaufen würde.

"Das ist ein komplexes Thema. Ich denke, ich mag die Idee auch", stimmt der einstige YouTuber seiner Ex zu. Sie hätten schließlich fast ein Jahr darüber gesprochen. Letztendlich hätten die beiden die offene Beziehung aber nie ausprobiert. In Zukunft könnten sich aber sowohl Stefanie als auch Marcus vorstellen, diese Art von Partnerschaft zu führen.

Die Beziehung der beiden kam während der Corona-Pandemie ins Wanken – Stefanie und Marcus hatten sich einfach auseinandergelebt. "Du hattest noch nicht die Zeit, dich als Mensch zu entwickeln und zu wachsen. Die braucht jeder. Aber besonders du nach deinem 'Germany's Next Topmodel'-Sieg. Dein Leben hat sich danach schlagartig verändert", merkte der 32-Jährige in dem Podcast an.

Getty Images Marcus Butler und Stefanie Giesinger, Models

Instagram / stefaniegiesinger YouTuber Marcus Butler und Model Stefanie Giesinger

