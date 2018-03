Zur 68. Berlinale trifft sich mal wieder das Who is Who der Filmbranche in der Hauptstadt. Auch Hollywoodstars wie Bill Murray (67), Jeff Goldblum (65) und Bryan Cranston (61) sind dabei – und zeigen, dass sie noch ein ganz anderes Talent haben: Auf der Pressekonferenz zu dem Auftaktfilm "Ataris Reise" können die drei einfach nicht aufhören zu trällern!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de