Kelly Clarkson enthüllt neue Lyrics von "Piece by Piece"

Kelly Clarkson (43) hat einmal mehr die Lyrics ihres Songs "Piece by Piece" überarbeitet und verleiht dem Stück damit eine neue, kraftvolle Perspektive. Der emotionale Hit, den die Grammy-prämierte Sängerin 2015 erstmals veröffentlichte, reflektierte damals die schwierige Beziehung zu ihrem Vater und würdigte zugleich die Unterstützung ihres Ex-Mannes Brandon Blackstock (48). Nach ihrer Scheidung gab Kelly der besonderen Ballade 2023 eine Wendung, die ihren neuen Fokus als alleinerziehende Mutter betonte. Jetzt, im Rahmen ihrer aktuellen Las-Vegas-Residency, hat sie die Lyrics erneut angepasst.

Die Veränderungen in den neuen Strophen spiegeln Kellys persönliche Entwicklung eindrucksvoll wider. Während sie zuvor die innere Stärke thematisierte, die sie in sich selbst gefunden hatte, rückt die neue Version Akzeptanz und Selbstliebe in den Mittelpunkt. "Ich lerne jeden Tag, wie ich mich selbst lieben kann. Ich lasse die Scham los, die du mir beigebracht hast", singt sie nun in einer überarbeiteten Passage laut JustJared. Gegenüber ihrem Publikum erklärte Kelly am Eröffnungsabend, dass die Änderungen aus einem neuen Lebensgefühl und einem therapeutischen Prozess heraus entstanden seien. "Mir wurde klar, dass es eine ganze Menge ist, solche Erwartungen auf nur eine Person zu projizieren", scherzte sie über ihren Weg zur Selbstliebe.

Kellys Karriere und ihre Rolle als Mutter sind eng miteinander verknüpft – das spiegelt sich auch in der Entwicklung ihres Songs wider. Die Sängerin, die aus ihrer Ehe zwei Kinder hat, sprach offen darüber, wie wichtig es ihr ist, ihren Fans ehrliche Einblicke in ihre Erfahrungen und ihre wachsende innere Stärke zu geben. Seit ihrem Durchbruch mit dem Gewinn von "American Idol" im Jahr 2002 begeistert sie ihr Publikum immer wieder mit emotionalen Performances. Die fortlaufenden Anpassungen ihres Songs "Piece by Piece" zeigen, dass Kelly nicht nur ihre musikalische, sondern auch ihre persönliche Geschichte erzählt – und damit viele Zuhörerinnen und Zuhörer inspiriert.

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Getty Images Kelly Clarkson bei der Rock & Roll Hall Of Fame-Aufnahmezeremonie 2024 in Cleveland

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin