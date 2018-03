Sie gehen es locker an! Sarah Harrison (26) ist Ende November zum ersten Mal Mama geworden und ist kurz nach der Geburt ihrer kleinen Mia Rose wieder top in Form. Bei der Sportskannnone, die schon vor ihrer Schwangerschaft fleißig im Fitnessstudio trainiert, eigentlich kein Wunder. Dennoch gehen die Neu-Mama und ihr Gatte Dominic Harrison (26) das Thema "After Baby Body" total entspannt an und lassen sich von irgendwelchen Idealen nicht stressen.

Domi ist Fitnesstrainer und steht seiner Frau mit Rat und Tat zur Seite – so auch beim Thema After-Baby-Body. "Man sollte sich Zeit lassen. Der Körper hat so viel durchgemacht in der Schwangerschaft", erklärte der stolze Papa im Promiflash-Interview im Luxus- & Wellnesshotel Madlein: "Erst recht beim ersten Kind, das ist komplett Neuland für die Frau, da sollte man sich wirklich Schritt für Schritt Zeit nehmen und vor allem die Zeit genießen." Das Eltern-Dasein genießt das Paar auf jeden Fall in vollen Zügen.

Fünf Schwanger-Kilos sind noch übrig, doch auch wenn sich Sarah nicht unter Druck setzen lässt, sie ist froh, überhaupt wieder zu sporteln. "Ich gebe mir Zeit, aber dennoch will ich auch Vollgas geben" verriet sie und fügte hinzu: "Es muss jetzt nicht von heute auf morgen wieder perfekt sein, ich gebe mir schon noch Zeit, trotzdem trainiere ich fleißig und achte auf meine Ernährung."

