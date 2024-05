Liebes-Comeback? Eva Benetatou und ihr Ex zusammen auf Party

Geht da doch wieder was zwischen Eva Benetatou (32) und ihrem Ex Dennis Kessmeyer? Eigentlich sind die beiden seit Ende Januar getrennt. Doch eine aufmerksame Promiflash-Leserin hat die ehemalige The 50-Kandidatin und ihren Ex nun zusammen erwischt. Auf einer Ü30-Party in der historischen Stadthalle in Wuppertal, auf der Eva ihren neuen Songs erstmals performte, sollen sie und Dennis gestern sehr vertraut gewirkt haben. Laut der Tippgeberin haben sie zusammen was getrunken und schienen eine gute Zeit zu haben. Gibt es bei ihnen also ein Liebes-Comeback?

Vor Evas Auftritt soll Dennis sie auch unterstützt und motiviert haben. Ihre Mutter war ebenfalls mit von der Partie – auch sie soll sich mit dem einstigen Partner ihrer Tochter blendend verstanden haben. Ob Eva und Dennis einen zweiten Versuch wagen oder ob sie sich nach ihrer Trennung einfach nur gut verstehen, ist derzeit nicht bekannt. Doch ihr Liebes-Aus Anfang des Jahres war für viele sehr überraschend gekommen.

Um die Weihnachtszeit herum hatten Eva und der Unternehmer ihre Liebe öffentlich gemacht. Danach folgten zahlreiche Turtelfotos und auch süße Liebeserklärungen im Netz. Dennoch machten sie nur zwei Monate später ihre Trennung bekannt. "Nicht jeder Mann kann mit einer Frau und Kleinkind. Dazu gehört Akzeptanz, Respekt, Zusammenhalt, Empathie und Kompromisse", zählte die 31-Jährige die Trennungsgründe auf.

Promiflash Tipp-Mail Dennis Kessmeyer und Eva Benetatou auf einem Event

Instagram / denniskessmeyer Evanthia Benetatou und Dennis Kessmeyer

